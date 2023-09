Größtes Bauprojekt in Rheinland-Pfalz Neue Feuerwache: Jetzt wird’s ernst

Alles, was in Trier mindestens dreimal stattgefunden hat, wird im Trierer Volksmund als „traditionell“ gewertet. Insofern hat es auch Tradition, dass Triers OB Wolfram Leibe in regelmäßigen Abständen und jetzt zum vierten Mal Medienvertreter zusammengetrommelt hat, um über den aktuellen Stand in Sachen neue Feuerwache zu informieren. Es gehe darum, „dass wir die Menschen in Trier und der Region über dieses Bauprojekt auf dem Laufenden halten, denn es ist essenziell wichtig für die Sicherheit der Stadt und auch der ganzen Region. Und nicht zuletzt wird es ja mit öffentlichen Geldern gebaut“, betont das Stadtoberhaupt.