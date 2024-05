Neu in Trier Wann eröffnen die zwei neuen Gaststätten in der Altstadt?

Trier · In der Glockenstraße und am Hauptmarkt nehmen zwei mit Spannung erwartete neue Gastro-Projekte Gestalt an. Die zeitlichen Perspektiven sind unterschiedlich.

21.05.2024 , 11:54 Uhr

"Sorry, Leute, es dauert noch eine Weile, bis wir eröffnen können": Florian Marx vor dem "Früh bis spät"-Ableger "Frühstück bis Spätlese" in der Glockenstraße. Foto: Roland Morgen