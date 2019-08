Handwerk : Fleischer, Bäcker und Schneider: Gesellen feiern Lossprechung

Trier Lossprechungsfeier für die neuen Gesellen im Fleischerhandwerk

Die Fleischer und Fleischereifachverkäufer wurden im ersten Ausbildungsjahr an den Berufsschulen in Prüm, Bernkastel und Trier unterrichtet. Ab dem zweiten Lehrjahr erfolgte die Beschulung für alle Fleischer und Fleischereifachverkäufer in der Berufsbildenden Schule EHS in Trier. Die Gesellenprüfung nahm der gemeinsame Prüfungsausschuss der Fleischer-Innungen Mosel-Eifel-Hunsrück und Trier-Saarburg ab. Knapp die Hälfte der neuen Fleischergesellen und Fleischereifachverkäufer hat ihre Ausbildung in Fleischereifachgeschäften in den Kreisen Vulkaneifel, Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich absolviert.