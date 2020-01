Sozialer Wohnungsbau : Neue Gesellschaft soll 520 marode Wohnungen in Trier sanieren

Trier Eine neue Baugesellschaft soll alle städtischen Wohnungen sanieren und instand halten. Investitionsvolumen: 71 Millionen Euro. Doch der Stadtrat hat noch dringenden Nachholbedarf.

Mit Hilfe eines privatwirtschaftlichen Partners will die Stadt Trier die Sanierung von 520 ihrer insgesamt 740 Wohnungen auf einen zuverlässigen Weg bringen. Gegründet wird dazu die Projektgesellschaft „Wohnen in Trier GmbH“ (WIT), an der die Stadt mit 49 Prozent der Anteile beteiligt ist. Der Partner für das auf 24 Jahre angelegte Geschäftsmodell sollte ursprünglich am Mittwoch öffentlich vorgestellt werden. Weil aber die Sitzung des Stadtrats nach der per Satzung festgelegten Maximaldauer abgebrochen wurde (siehe Info), musste die dafür notwendige Vergabe im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung auf den 10. Februar verschoben werden. Die geplante Pressekonferenz wurde abgesagt.