Feuerwehr : Pfalzeler Feuerwehr pumpt mit neuem Hochleistungsgerät

Trier-Pfalzel Die Freiwillige Feuerwehr Pfalzel kann künftig bei großen Einsätzen in Trier und auch über das Stadtgebiet hinaus ein Hochleistungs-Pumpensystem einsetzen. Das sogenannte Hytrans-Fire-System (HFS) ist eine von drei Hochleistungspumpen dieser Art in Rheinland-Pfalz.

Dr. Andreas Palzer, stellvertretender Feuerwehrchef in Trier, erläutert: „Bisher war in Trier nur die Berufsfeuerwehr in der Lage, dieses komplexe System einzusetzen. Dadurch, dass jetzt unsere Pfalzeler Kameradinnen und Kameraden diese anspruchsvolle Aufgabe mit übernehmen, entlasten sie uns bei großen Einsätzen enorm.“