Soziales : Auf dem letzten Weg Freude und Hoffnung geben

Die neuen ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfer des Malteser Hilfsdiensts mit Pater Aloys Hülskamp (hinten) in der Kirche. Foto: Malteser Hilfsdienst

Trier Die Trierer Malteser haben mit einem Gottesdienst neun neue Hospizhelfer in ihr Ehrenamt eingeführt.

Acht Hospizhelferinnen und ein Hospizhelfer des Malteser Hilfsdiensts wurden mit einer traditionellen Aussendungsfeier in der Kirche Christkönig in Trier-West in ihr Ehrenamt eingeführt. Pater Aloys Hülskamp segnete die Frauen und den Mann, die sich seit Beginn des Jahres auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet hatten.