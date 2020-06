Wirtschaftsförderung : Neue Ideen für die Gesundheitswirtschaft

An die Rechner, fertig, los. In Trier gibt es wieder einen Hackathon. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Trier Die Wirtschaftsförderung der Stadt Trier bringt gemeinsam mit dem Digital Health Hub, dem Verein MITL und der Lokalen Agenda 21 Trier die Hacker-Szene in Trier zusammen, um Lösungen zur Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft in der Region zu entwickeln und voranzutreiben.

Der erste Healthcare-Hackathon bietet für Trier ein neues Format: Die zweitägige Veranstaltung findet am Freitag, 19. und Samstag, 20. Juni, als virtuelles Event statt.

Die Teilnehmer treffen im digitalen Raum aufeinander und entwickeln in interdisziplinären kleinen Teams aus Programmierern, IT-Experten, Entwicklern, Strategen, Gründern, Schülern und sonstigen Interessierten gemeinsam digitale Ideen, Lösungen und Prototypen zu den Themen Medizin, Pflege und Inklusion.

Die Veranstaltung soll durch die Entwicklung neuer digitaler Anwendungen Impulse für innovative Behandlungskonzepte zur Bewältigung der durch den demografischen Wandel resultierenden Herausforderungen geben. Impulse sowohl für eine medizinische und pflegerische Versorgung in den verschiedensten Fachdisziplinen als auch für den stark ländlich geprägten Raum.

Christiane Luxem, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, sagt: „Mit dem Healthcare-Hackathon möchten wir ein Format schaffen, das fortlaufend und nachhaltig viele innovative Ideen in die Community reinspielen wird.“ Das Überzeugende an einem Hackathon sei für sie, dass verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichem fachlichen Know-how zusammen an Lösungen arbeiten und dies sehr effizient und praxisnah. „Die Verbindung der Themen Gesundheit und Digitalisierung kann vieles erleichtern. Für die Patienten, aber auch das Fachpersonal.“