Bürger helfen Bürgern : Neue Initiativen in Trier-Land

Neue Initiativen in Trier-Land

In Ralingen und Kasel gehen freiwillige Helfer für Menschen einkaufen, die Hilfe benötigen. Foto: dpa/Oliver Berg

Ralingen/Kasel In Ralingen und Kasel haben sich Freiwillige organisiert, um gefährdete Menschen und Berufstätige bei alltäglichen Erledigungen zu unterstützen.

40 Menschen haben sich bei Christopher Schilz und Ralingens Bürgermeister Alfred Wirtz seit vergangenem Mittwochabend gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Gemeinsam haben Schilz und Wirtz eine Nachbarschaftshilfe für die Großgemeinde Ralingen ins Leben gerufen. Sie wollen Menschen in den Ortsteilen Godendorf, Edingen, Ralingen, Wintersdorf, Kersch und Olk unterstützen, die vom Coronavirus besonders gefährdet sind.

Die Helfenden hätten angeboten, Lebensmittel oder Medikamente einkaufen zu gehen, sagt Christopher Schilz. „Aber der eine oder andere würde auch Kinder sitten, mit dem Hund rausgehen oder bei sonstigen Erledigungen helfen.“ Schilz ist stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Ralingen. Hauptberuflich arbeitet er normalerweise bei einer Handwerksfirma in Luxemburg. Da diese aber zurzeit geschlossen habe, habe er Zeit, um sich um die Nachbarschaftshilfe zu kümmern. „Das ist schon ein großer Verwaltungsaufwand“, sagt er. Bisher habe sich noch kein Hilfesuchender bei ihm gemeldet.

Auch in Kasel haben sich Freiwillige zusammengetan, um ein Hilfsnetzwerk auf die Beine zu stellen. „Hand in Hand für Kasel“ heißt die Initiative, mit der sich Menschen für gefährdete Mitbürger engagieren können. Die Initiative, die von der Ortsgemeinde Kasel und Bürgermeister Karl-Heinrich Ewald unterstützt wird, bietet älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und Berufstätigen an, Einkäufe im Supermarkt, der Drogerie oder Apotheke zu übernehmen. Die Freiwilligen können aber auch beispielsweise Gelbe Säcke und Biomülltüten besorgen.