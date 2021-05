Ortsentwicklung : Neue Kultur- und Begegnungsstätte in Föhren

Neue Kultur- und Begegnungsstätte in Föhren

Föhren Ein schmiedeeisernes Tor inmitten einer Sandsteinmauer öffnet den Blick über die neue Kultur- und Begegnungsstätte in Föhren. Ehemalige vereinzelte Grabstätten wurden restauriert und stehen nun inmitten einer Grünanlage mit hochgewachsenen Eichen in einer Blühwiese.

Ein Ruhepunkt, der ergänzt wird durch die Rückzugsmöglichkeit in den Raum der Stille, eine ehemalige Aufbewahrungshalle, die mit ihren neuen Elementen der Glasfenster und symbolhaften Blume des Lebens ein neues Erscheinungsbild hat.

Dieser neu geschaffene Park liegt am Wegenetz der Wanderer hin zum größten Ried der Region mit seinem Lehrpfad „Lebendiger Föhrenbach“. Etliche Beratungen und Beschlüsse in den Gremien des Ortsgemeinderates haben die Umsetzung einer zerfallenen Friedhofsanlage in eine Kultur- und Begegnungsstätte möglich gemacht.