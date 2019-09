Freizeit : Neue Kurse in der Dommusik ab September

Neue Kurse in der Dommusik ab September

Trier Die neuen Vorchöre der Dommusik des Schuljahrs 2019/20 beginnen im September. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen der ersten und zweiten Klassenstufen.

Unter Leitung von Domkapellmeister Thomas Kiefer (Vorchor Jungs) und Cornelia Balzer (Vorchor Mädchen) werden die Kinder spielerisch an das Singen in der Gruppe und an Chormusik herangeführt.