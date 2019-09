Schweich Wiedemann-Komplex im Zentrum: In der überarbeiteten Planung sind wieder Geschäfte im Erdgeschoss vorgesehen.

Die „Neue Mitte”, wie das große Bauvorhaben an der Ecke Brückenstraße/Bernhard-Becker-Straße in Schweich genannt wird, hat eine wichtige Hürde genommen. Nachdem die Pläne zum wiederholten Mal überarbeitet worden sind, hat der Bauausschuss nun dem Projekt einhellig zugestimmt. Das Okay des Stadtrats am Donnerstag, 26. September, ist damit nur noch eine Formsache.

Statt eines Staffelgeschosses wird es geneigte Dächer mit dezenten, zurückgezogenen Gauben geben. Ferner soll auf einen umlaufenden Sockel verzichtet werden. Das Halbgaragengeschoss bleibe, sagte Planer Weber, das gelte auch für die 21 Außenstellplätze. Die Tiefgarage soll für 50 Fahrzeuge konzipiert werden. 25 bis 30 Wohnungen in der Größenordnung zwischen 80 und 140 Quadratmeter Wohnfläche sind vorgesehen, wobei durchaus auch kleinere Wohnungen ab 60 Quadratmeter denkbar seien, so Weber. Die Unterbringung eines Ärztehauses oder eines anderen Dienstleisters in dem Gebäude der ehemaligen Postagentur in der Brückenstraße werde von den Investoren weiter verfolgt, so der Planer.