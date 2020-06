Stadtentwicklung : So soll Schweichs neue Mitte aussehen

So soll Schweichs neue Mitte aussehen

In der Schweicher Stadtmitte beim alten Wiedemann-Komplex soll in drei der vier geplanten Gebäude im Erdgeschoss auch Gewerbe zulässig sein. Das Verfahren zur Bebauungsplanung ist eingeleitet. Foto: TV/Architekturbüro WW+

Schweich Mit einem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan zeigt der Stadtrat, dass die künftige Nutzung des Wiedemann-Komplexes näher rückt.

Der Startschuss zum Bebauungsplanverfahren ist endlich gefallen. Die Investorengruppe für den sogenannten Wiedemann-Komplex kann weiter planen. Über fünf Jahre zieht sich die geplante Neugestaltung des Gebiets an der Ecke Brückenstraße/Bernhard-Becker-Straße in Schweichs Stadtmitte schon hin. Nun hat der Stadtrat einstimmig eine Aufstellungsbeschluss gefasst. Das Verfahren soll dabei beschleunigt werden, indem der langersehnte städtebauliche Vertrag zwischen Stadt und Investoren parallel verhandelt wird. Stadtbürgermeister Lars Rieger (CDU) schätzt: „In ein bis zwei Jahren könnte die Baugenehmigung erteilt werden.“

Im Mai 2019 hatten SPD und Freie Wähler (FWG) einen ersten Plan abgelehnt, weil darin unbesprochene Änderungen enthalten gewesen seien und nur Wohnungen geplant waren. In einer Stadtratssitzung Ende September dann hatten die Investoren eine überarbeitete Planung vorgestellt. Dort waren wieder Geschäfte im Erdgeschoss von drei der vier Gebäuden vorgesehen. Dem hatte der Rat schlussendlich zugestimmt.

Die Abgrenzung des Plangebietes führt am Donnerstag noch zu einer kurzen Diskussion. Um den Planern etwas mehr Freiheiten zu gewähren, hat die Stadt die Baugrenzen etwas ausgeweitet. Das kritisieren Johannes Lehnert (FWG) und Johannes Heinz (CDU), so dass man sich wieder auf die bisherige Planung einigt.

Die Grünflächen sollen durchgängig begehbar sein und sich zungenartig vom Parkdeck in Richtung der angrenzenden Straßen ausdehnen. Die Tiefgarage wird aus Wasserschutzgründen nur zur Hälfte in den Boden gebaut. Die andere Hälfte besteht aus einem Sockelgeschoss, das 1,30 Meter über Straßenniveau abschließt. Weil pro Wohnung zwei Parkplätze garantiert werden müssen, sind zudem Stellplätze an der Bernhard Becker Straße und Im Pöhlen geplant.