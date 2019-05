Trier : Neue Mosel-Weinkönigin gesucht

Trier Interessierte Frauen können sich noch bis 15. Juni bewerben.

Die Mosel-Weinwerbung ruft alle Ortsweinhoheiten und weininteressierte junge Frauen aus dem Anbaugebiet auf, sich für die Wahl der Mosel-Weinkönigin am 13. September zu bewerben. Dann wird Amtsinhaberin Laura Gerhardt ihre Nachfolgerin krönen. Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Foto nimmt bis 15. Juni die Geschäftsstelle des Moselwein in der Gartenfeldstraße 12a in 54295 Trier entgegen.

Als Repräsentantinnen des gesamten Weinanbaugebietes übernehmen die Mosel-Weinkönigin und ihre Weinprinzessinnen ein vielseitiges und spannendes, aber auch forderndes Aufgabengebiet mit rund 200 Einsätzen in der Region sowie weit darüber hinaus. Dazu gehören Auftritte bei Gebietspräsentationen, Weinfesten sowie Wein- und Tourismus-Messen, beispielsweise in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München. Gute Kenntnisse des Weinanbaugebietes, seiner Rebsorten und Weine sowie Kommunikationsfreude sind Voraussetzungen für diese Tätigkeit. Die Weinmajestäten berichten in den sozialen Medien von ihren Einsätzen.

Die Weinwerbung stellt darüberhinaus ein Dienstfahrzeug für das Amtsjahr zur Verfügung. Zudem erhalten Weinkönigin und Weinprinzessinnen finanzielle Unterstützung für Anschaffung von Garderobe und Aufwandsentschädigungen für die Einsätze.

Die Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt und unverheiratet sein, aber sie müssen nicht aus einer Winzer- oder Weinhändlerfamilie stammen. Berufliche Tätigkeit in der Weinbranche, beispielsweise im Marketing oder im Vertrieb, besondere Kenntnisse im Weinbau oder in der Kellerwirtschaft qualifizieren ebenso für das Amt. Erfahrungen als Ortsweinkönigin sind hilfreich, aber keine Bedingung für eine Kandidatur. Die Wahl erfolgt durch eine Jury aus Medienvertretern sowie Fachleuten der Wein- und Touristikbranche. Je nach Anzahl der Bewerberinnen findet ein Vorauswahlverfahren im August statt. Die Kandidatinnen für das Finale werden in Filmporträts vorgestellt.