Gesundheit : Weiterhin 39 Patienten in Trier und im Landkreis infiziert

Ein Abstrich der Mundschleimhaut wird für den Test auf den Coronavirus benötigt. Foto: dpa-tmn/Karl-Josef Hildenbrand

Trier/Saarburg Am Freitag gab es keine neuen Corona-Fälle. Für die Fieberambulanz Ehrang gelten neue Öffnungzeiten.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat am Freitag keine neuen Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet. Damit gelten aktuell weiterhin 23 Patienten aus dem Landkreis und 16 aus der Stadt Trier als infiziert, also zusammen 39. Ein Patient befindet sich in stationärer Behandlung.

Am Donnerstag hatte die Behörde mitgeteilt, dass ein Kind in einer Trierer Kindertagesstätte mit dem Coronavirus infiziert sei und die Gruppe daher geschlossen worden sei. Die weiteren zehn Kinder und drei Erzieher befinden sich in häuslicher Quarantäne. Virus-Testergebnisse von ihnen liegen noch nicht vor. Um welche Kita es sich handelt, sagt die Behörde nicht. Die betroffenen Eltern würden von der Einrichtung informiert, heißt es.

Auf TV-Anfrage sagte Martina Bosch, Pressereferentin der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, es gebe bisher keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Fall in der Kita und der derzeit gschlossenen Trierer Reha-Einrichtung. Im Zentrum für ambulante Rehabilitation (Zar) in Trier-Nord waren bei 450 Tests unter Mitarbeitern und Patienten 19 Virus-Infektionen festgestellt worden (der TV berichtete).

Seit dem 11. März waren im Dienstbezirk des Gesundheitsamts Trier insgesamt 347 Menschen (227 Landkreis und 120 Stadt Trier) mit dem Corona-Virus infiziert. Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil 13, VG Konz 54, VG Ruwer 21, VG Saarburg-Kell: 78, VG Schweich: 37, VG Trier-Land 24. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 10,7 und in der Stadt Trier bei 7,2.

Die Fieberambulanz in Trier-Ehrang hat neue Öffnungszeiten bekanntgegeben. Sie wird von der Hausarztpraxis Dr. Parth & Dr. Gutmann-Feisthauer betrieben. Die Adresse lautet: Unter dem Dostler 2, Telefon 0651/9679100. Öffnungszeiten: Montag, 20. Juli, bis Samstag, 25. Juli, von 8 bis 12 Uhr. Montag, 27. Juli, bis Freitag, 31. Juli, von 8 bis 12 Uhr.

Urlaubsvertretung durch Dres. med. Schneider/Böck, ebenfalls Unter dem Dostler 2 in Trier-Ehrang (Ablauf bleibt wie gewohnt): Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, von 8 bis 12 Uhr. Die Praxis Dres. Schneider/Böck ist telefonisch unter 0178/2081303 erreichbar.

Ab dem 10. August wird wieder durch die Praxis Dres. Parth/Gutmann zwecks Corona-Test abgestrichen. Die Abstrichzeiten ändern sich dann wie folgt: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr. Nachmittags werden vorerst keine Abstriche mehr gemacht.

Das Gesundheitsamt rät allgemein zu folgendem Vorgehen: Menschen mit Erkältungsbeschwerden oder Menschen, die befürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollten sich telefonisch bei ihrem Hausarzt melden, um das Vorgehen zu besprechen. Außerhalb der Sprechzeiten und am Wochenende können sie auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen unter Telefon 116117 oder 0800/9900400.

Viele Hausärzte bieten inzwischen eine „Infekt-Sprechstunde“ an und machen auch Tests auf Coronavirus-Infektionen. Hält der jeweilige Hausarzt eine solche Testung für sinnvoll, macht aber selbst keine Tests, können Patienten sich für Untersuchungen und Tests im Zusammenhang mit dem Coronavirus an die Fieberambulanz in Trier-Ehrang, Unter dem Dostler 2, wenden. Dort ist ein Besuch zu den Öffnungszeiten ohne Anmeldung möglich. Patienten benötigen dazu ihre Krankenversicherungskarte.