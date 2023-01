Gastronomie : Neue Pizzeria in Trier-Feyen: Da Antonio öffnet nach Verzögerung im nächsten Monat

In Mariani Antonios neuer Pizzeria können sich die Gäste auf eine große Vielfalt an Weinen freuen. Um die zu präsentieren, steht ein Weinschrank im renovierten Eingangsbereich des Restaurants. Foto: Franziska Trampert

Trier-Feyen Nachdem sich der alte Besitzer der Pizzeria Di Santo in Feyen nach 19 Jahren verabschiedete, übernahm der Italiener Mariani Antonio das Restaurant. Die nach ihm benannte Pizzeria Da Antonio soll Anfang Februar öffnen – in komplett neuem Stil.

Im Inneren der ehemaligen Pizzeria Di Santo sieht nichts mehr so aus wie vorher. „Wir haben hier alles neu gemacht“, erzählt Mariani Antonio. Der 37-jährige stammt aus Süditalien und damit aus der gleichen Region wie der vorherige Inhaber, Guiseppe Santo. Als der wusste, dass er die Pizzeria nicht mehr weiterführen wird, kontaktierte er Antonio. Dem kam das Angebot gelegen und er nahm es an.

Denn der 37-Jährige betrieb vorher fünf Jahre lang das weitaus größere Restaurant „Villagio Da Antonio“ in Riol. Die Anzahl an Mitarbeitern und Sitzplätzen war dort doppelt so groß wie in seinem neuen Lokal in Feyen. „Ich bin froh, dass ich mich räumlich verkleinere. So kann ich den Fokus noch mehr auf die Qualität meines Essens lenken.“