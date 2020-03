Verbesserungsvorschläge der Bürger : Neue Poller für Trier – Jetzt geht es um die Details (Fotos)

Info

Auch die Grünen-Fraktion im Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld hat sich über die Details der Pollerplanung Gedanken gemacht. In der Ortsbeiratssitzung am gestrigen Dienstag hatte die Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt. Neben einigen Vorschlägen zur Standortoptimierung verschiedener Polleranlagen fordern die Grünen, dass der Zeitraum, in dem die Geschäfte der Fußgängerzone von LKW beliefert werden dürfen, verkürzt wird. Statt zwischen 19 Uhr am Abend und 11 Uhr am Morgen soll Lieferfahrzeugen die Zufahrt in die Fußgängerzone nur noch zwischen 6 und 11 Uhr am Morgen gewährt werden. Vorteil: Nächtlicher, unzulässiger Auto- und Parksuchverkehr würde durch die Poller ausgesperrt.

Ähnlich wie viele Bürger auf der Internetseite trier-mitgestalten.de fordern auch die Grünen, dass am Viehmarkt die Polleranlage nicht erst hinter den Thermen zur Fahrstraße hin aufgestellt, sondern die Absperrung bereits vor der Europahalle errichtet werden soll. Sitzgelegenheiten, Fahrradbügel, Hochbeete oder Ähnliches könnten die Absperrung ergänzen. Außerdem haken die Grünen bei den Kosten für die Polleranlagen nach – und zwar nicht nur für den Bau, sondern auch für die jährliche Unterhaltung, Wartung, Strom und dem zusätzlichen Personalaufwand in der Verwaltung, zum Beispiel für die Prüfung und Vergabe von Berechtigungsscheinen.

Insgesamt lobt Grünen-Sprecher Dominik Heinrich allerdings die Pollerplanung: „Auf dem Weg zu einer grundsätzlich autofreien Zone im Bereich innerhalb des Alleenrings sind die vorgeschlagenen Maßnahmen ein bedeutender Schritt“, betont der Stadtrat. Die Verkürzung der Lieferzeiten auf ein in anderen Städten übliches Maß reduziere die nächtliche Lärmbelastung für die Anwohner.