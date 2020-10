Service : Neue Postfiliale im Einkaufszentrum

Trier Die Deutsche Post eröffnet am 15. Oktober eine neue Partnerfiliale in Trier. Die Filiale befindet sich in der Zurmaiener Straße 160-168, Einkaufszentrum, und hat neben Brief- und Paketdienstleistungen auch die Ausgabe von benachrichtigten Briefen und Paketen im Angebot.

Die Filiale ist von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet.