Wohnungsbau : Neue Quote für den sozialen Wohnungsbau in Trier

Neue Quote für den sozialen Wohnungsbau in Trier

Trier Bei neuen Bebauungsplänen mit Geschosswohnungsbau gilt ab dem neuen Jahr in Trier eine Quote für den sozial geförderten Mietwohnungsbau von 33 Prozent. Bisher sind es 25 Prozent gewesen.

Die SPD im Trierer Stadtrat hatte diesen Antrag gestellt. Diese Quotierung soll helfen, dem Mangel an günstigem Wohnraum in der Stadt zu begegnen. Kurz vor diesem mehrheitlich gefassten Beschluss für die Quote war das Baugebiet in der Nähe des Brubacher Hofs kassiert worden. Dort sollten sich 60 Prozent der insgesamt geplanten Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern befinden.