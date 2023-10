Kolumne Straßenkampf Neue Radachse in Trier-Nord: Wie sie verläuft und was noch fehlt

Die Stadt Trier hat kürzlich zum Jubeltermin geladen. Die Radachse Nord ist fertig. Zwei Kilometer neuen Radweg verspricht die Stadt – eine Verbindung vom Hauptbahnhof ins Gewerbegebiet in der Metternichstraße inklusive. Diese Verbindung läuft zunächst über einen schon vorher eingerichteten Schutzstreifen in der Kürenzer Straße zur Schönbornstraße. Und dann beginnt ein Königreich für Radler, etwas, das sie sonst in der Stadt eher selten zu Gesicht bekommen: Ein komplett vom Autoverkehr getrennter Weg.