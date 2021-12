Handel & Gastronomie : Trotz 2G & Co.: Trier erwartet großen Andrang

Startklar: die neue Corona-Schnellteststation zwischen Galeria und Ex-Karstadt. Sie soll am 4. Dezember in Betrieb gehen. Foto: Roland Morgen

Trier Die frohe Botschaft brachte der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Teuber am Freitagmittag unters Trierer Gastronomen-Volk und nahm damit vorweg, was erst am Abend per Landesverordnung offiziell wurde: Für Geboosterte gilt die 2G-Regel. Wer eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, muss also beim Besuch einer Gaststätte ab Samstag keinen frischen negativen Coronatest vorweisen.

Ein von Gastronomen begrüßtes Zurückrudern der Landesregierung, das Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier (CIT), aber nur wenig zu trösten vermochte. „Klar, eine kleine Erleichterung, aber kontrollieren müssen wir ja dennoch. Als Händler kann man nur unzufrieden sein mit der neuen Landesverordnung, die Rheinland-Pfalz gegenüber anderen Bundesländern benachteiligt.“ Zugang zu Läden (außer Geschäften für den täglichen Bedarf) haben ab Samstag nur noch Geimpfte und Genesene. „Sehr froh“ hingegen war Sterzenbach über die neue Schnellteststation, die am Samstag in der Verlängerung der Moselstraße zwischen Galeria und Ex-Karstadt eröffnen soll. Betrieben wird sie von der Firma NMM Solution, die in Trier an mehreren Stellen (unter anderem Outlet Brotstraße und Club Forum, Hindenburgstraße) Testungen anbietet.

Übersicht zu Corona-Testationen in Trier:

Am zweiten Adventssamstag wird ein großer Ansturm erwartet, aber wegen Einlasskontrollen auch Wartezeiten vor Geschäften, Gaststätten und dem Weihnachtsmarkt.

CIT und Stadtwerke Trier (SWT) bieten wieder einen Park+Ride-Service vom Messepark zur Haltestelle Konstantin-Basika und zurück an. Die Pendelbusse fahren von 10.15 bis 20 Uhr