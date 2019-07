Selbsthilfe : Neue Selbsthilfegruppe Co-Abhängigkeit in Trier

Trier Co-Abhängigkeit beginnt dort, wo Betroffene ihr eigenes Leben hinten anstellen und sich selbst aufgeben. Oft wird das aufopfernde Verhalten, beispielsweise vom Partner, manipulativ ausgenutzt. Auch Missbrauch und Gewalt können eine Rolle spielen.

Die Schuld suchen die betroffenen Angehörigen bei sich selbst. Häufig leiden Co-Abhängige auch an Depressionen. Im geschützten Rahmen geht es in der neuen Gruppe darum, zu lernen, die eigene Situation zu erkennen, Erfahrungen auszutauschen, Hilfestellungen und wertvolle Tipps untereinander zu geben. Betroffene Frauen sind zum ersten Treffen der neuen Gruppe Co-Abhängigkeit/Depression am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr bei der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle Trier (Sekis), Gartenfeld-

straße 22 in Trier, eingeladen.