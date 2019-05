Verkehr : Neue Sperrung in der Trierer Innenstadt

Trier Die Kreuzung Walramsneustraße/Dietrichstraße/Justizstraße in Trier ist wegen Straßenbauarbeiten ab Mittwoch, 15. Mai, für circa zwei Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Walramsneustraße wird somit zur Sackgasse, eine Durchfahrt in Richtung Zuckerbergstraße ist nicht möglich.

Um die Einschränkungen und Behinderungen für den öffentlichen Verkehr so gering wie möglich zu halten, wird der Hauptverkehrsstrom bereits am Ende der Moselstraße sowie am Ende der Deutschherrenstraße und Oerenstraße über die Bruchhausenstraße in Richtung Mosel umgeleitet, von wo aus man den Nikolaus-Koch-Platz über die Böhmerstraße erreichen kann.