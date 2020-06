Verkehr : Neue Tempo-Anzeige in Longuich 

Longuich Zur Steigerung der Verkehrssicherheit fördert der Energieversorger innogy die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige in Longuich. Das Gerät zeigt Autofahrern ihr aktuell gefahrenes Tempo und soll damit zum verantwortungsvollen Fahren ermahnen.

Die Messeinrichtungen kommen zunächst in der Ortsdurchfahrt Kirsch in der Tempo 30-Zone zum Einsatz. „Die Anzeige schärft das Tempo-Bewusstsein der Autofahrer. Dank der Signalwirkung entsteht ein Mehr an Sicherheit, das besonders schwächeren Verkehrsteilnehmern aber auch den Anwohnern durch geringeren Verkehrslärm zugutekommt. Vor allem wegen des Verkehrs und der hohen Geschwindigkeiten, die an dieser Stelle gefahren werden, haben wir uns für die Anschaffung entschieden“, erläuterte Ortsbürgermeister Manfred Wagner.