Soziales : Für noch mehr Miteinander – eine Terrasse für den Treffpunkt am Weidengraben

Carsten Schmitt, Leiter des Bewohnerzentrums am Weidengraben, zeigt, wo der neue Außenbereich entstehen soll. Das Projekt ist in Planung und soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Foto: Franziska Trampert

Trier-Kürenz In Kürenz findet sich ein Ort, der in der Form in Trier einzigartig ist. Denn am Treffpunkt am Weidengraben finden Kinder, Senioren und Geflüchtete einen Ort des Austauschs und der Unterstützung. Jetzt soll der Standort aufgewertet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Trampert

Es ist 11.15 Uhr in Trier-Kürenz, als die ersten Seniorinnen vor dem kleinen, blauen Häuschen des Bewohnerzentrums vom Treffpunkt am Weidengraben (TAW) stehen. An diesem Tag ist der Neujahrsempfang des Mittagstisches. An jedem Mittwoch versammeln sich die älteren Einwohner aus Kürenz und den benachbarten Stadtteilen, um gemeinsam in vertrauter Runde zu essen.

Carsten Schmitt, Leiter des Bewohnerzentrums, erzählt, dass etwa 25 Personen regelmäßig zum günstigen Essen kommen, das von dem Ehepaar Schaefer und Angelika Schömann vor- und zubereitet werde. Vor diesem Essen bekommen die Mitarbeiter und Besucher des Treffpunkts aber noch ein großzügiges Geschenk: Marina von Asch vom Verein Hand in Hand Trier übergibt dem TAW eine Spende in Höhe von 1570 Euro. Damit soll ein Projekt finanziert werden, das sich die Menschen am Mittagstisch selbst gewünscht haben.

Ein neuer Außenbereich soll den Treffpunkt aufwerten

Der Treffpunkt am Weidengraben bietet viele Angebote, egal für welche Altersgruppe und Nationalität. Sie werden vor allem von Hanna Theissen koordiniert, die für die Gemeinwohlarbeit am Treffpunkt zuständig ist. Montags frühstücken, dienstags stricken, donnerstags kegeln. „Theoretisch könnte man hier jeden Tag hingehen“, bringt es eine der Besucherinnen auf den Punkt.

Marina von Asch erklärt, dass der Platz im kleinen Treffpunkt schnell knapp werde. Ein neuer Außenbereich, für den auch die Spenden gesammelt wurden und weiterhin werden, soll Abhilfe schaffen. Er entstehe neben dem Eingang des Gebäudes und umfasse eine dauerhafte und wettergeschützte Sitzmöglichkeit mit Überdachung.

Info Ansprechpartner und Spenden für den Treffpunkt am Weidengraben e.V. Der Treffpunkt am Weidengraben e.V. besteht aus drei großen Säulen. Leiter des hier beschriebenen Bewohnerzentrums ist Carsten Schmitt.

Telefon: 0651 23716

E-Mail: carsten.schmitt@taw-trier.de

Anschrift: Am Weidengraben 31A, 54296 Trier Die Spendenaktion des Benefizvereins „Hand in Hand Trier“ für den neuen Außenbereich laufen weiter. Hier können Sie spenden:

Spenden für den Treffpunkt am Weidengraben e.V. Per Überweisung:

Volksbank Trier

DE13 5856 0103 0000 7090 28

BIC: GENODED1TVB

Den Besuchern biete das einige Vorteile, sagt Zentrumsleiter Carsten Schmitt: „Der neue Außenbereich schafft Raum, sich nach dem Essen draußen zu versammeln.“ Durch ihn hätten die Besucher aber auch die Möglichkeit, sich außerhalb der festen Angebote des TAW zu treffen. Das Projekt soll laut Schmitt dieses Jahr fertiggestellt werden, idealerweise noch vor dem kommenden Sommer.

Der Treffpunkt am Weidengraben wird über Kürenz hinaus geschätzt

Beim Essen sind die Besucher in Gespräche vertieft, die Geräuschkulisse wird lauter. Auch das macht klar, welche Bedeutung der Treffpunkt für die Besucher des Mittagstisches hat. Sie schätzen besonders den Austausch und die Gesellschaft, die ihnen Zuhause oft fehlt. Einige der Senioren und Seniorinnen kamen durch Familienmitglieder oder Bekannte hierher. Aber auch der Tod des Lebenspartners ist für viele der Anlass dafür gewesen, das Bewohnerzentrum aufzusuchen.

Ole Seidel, Ortsvorsteher von Kürenz, ist an diesem Tag zur Spendenübergabe und dem Neujahrsempfang gekommen. Er schätzt den Treffpunkt: „Der ist ein ganz wichtiger Akteur in unserem Stadtteil. Es ist wichtig, dass wir eine solche Struktur hier haben.“ Besonders die Vielfalt der Angebote werde nicht nur von ihm, sondern vom gesamten Ortsbeirat wertgeschätzt.