Staatsbürgerschaft : Neue Trierer schwören den Eid

Trier Oberbürgermeister Wolfram Leibe überreicht im Kurfürstlichen Palais die Einbürgerungsurkunden an 50 Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Deren Motive, Deutsche zu werden, sind ganz unterschiedlich.

Viele unterschiedliche Gründe bewogen die Menschen, sich um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bemühen. Die meisten hatten schon bis zu 22 Jahren in Deutschland verbracht, bevor sie sich zu diesem Schritt entschlossen. Viele haben eine hohe Ausbildung, sind Pflegekräfte, studierte Musiker oder Arzt. Mohamad Radzi Schmaus nahm die recht hohen Hürden in Kauf, um die amerikanische Staatsbürgerschaft abzulegen. Seit sieben Jahren mit seiner Frau verheiratet, möchte er in Deutschland wählen dürfen. Etwa zwei Jahre habe das langwierige Verfahren gedauert, so Schmaus.