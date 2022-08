Inthronisation : Louisa I. Kress ist Trierer Weinkönigin

Trier (r.n.) Louisa Kress ist die 72. Weinkönigin der Stadt Trier. Bei einem kurzweiligen Galaabend auf der Klosterwiese Olewig wurde der 28-Jährigen am Mittwochabend von ihrer Vorgängerin Leonie Zeimet die Krone überreicht.

Der Krönungsabend ist traditionell das „Vorspiel“ für das Trierer Weinfest in Olewig, das am Freitag beginnt. Vom 5. bis 9. August verwandelt sich der Altort des Stadtteils in eine große Festmeile mit viel Livemusik, kulinarischen Angeboten und natürlich einem reichhaltigen Angebot heimischer Weine. Unser Redaktionsschluss machte es notwendig, dieses Foto vorab zu stellen. Die sichtbare Freude, auch von Chef-Organisator Peter Terges (rechts) und Protektor Peter Michels, Vorstand der Volksbank Trier, ist in diesem Fall also noch die Vorfreude auf den langen Abend. Foto: Rainer Neubert