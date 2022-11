Neu im Amt : Trierer Amtsleiterin wird neue Vizepräsidentin der ADD

Mainz/Trier Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Christiane Luxem zur neuen Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ernannt. Bisher hat Luxem das Amt für Wirtschaftsförderung in Trier geleitet.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am Dienstag die Leiterin der Trierer Wirtschaftsförderung, Christiane Luxem (SPD), mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 zur Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ernannt. Sie folgt auf Begoña Hermann, die mit dem Ende des Monats November in den gesetzlichen Ruhestand tritt.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte in Mainz: „Ich bin mir sicher, dass sie den Leitungsstab der ADD hervorragend ergänzen und die Kompetenzen der Behörde – als verlässliche Partnerin für die Belange der Kommunen, für die Betreuung unserer Schulen und Lehrkräfte und für unsere einzigartige landwirtschaftlich und weinbaulich genutzte Kulturlandschaft – weiter stärken wird.“ Besonders erfreulich sei, dass der Wechsel in der Funktion der Vizepräsidentin nahtlos umgesetzt werden kann, so die Ministerpräsidentin. Christiane Luxem wurde 1971 in Simmerath geboren. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau studierte sie Rechtswissenschaften. Im Anschluss an Studium und Referendariat war sie bei der Debeka Versicherung und der Bundesagentur für Arbeit tätig, bevor sie 2016 zur Stadtverwaltung Trier wechselte, wo sie zuletzt als Amtsleiterin für die Wirtschaftsförderung tätig war. Präsident der ADD ist Thomas Linnertz (SPD).