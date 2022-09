Brauchtum : Winzerfest in Mehring: 90 Jahre alt und kein bisschen leise (Video/Fotos)

Rund 1500 Besucher zog es am Samstag nach Mehring ins große Festzelt zu traditionellen Winzerspielen und Weingenuss. Foto: Andreas Sommer

Mehring Seit 1932 wird in Mehring das Winzerfest gefeiert. Bei der Feier der 90-Jahre-Marke gab es am Wochenende jede Menge Spaß und Unterhaltung. Das Winzerfestspiel mit neuen Programmpunkten und die Krönung der neuen Weinkönigin Lisa I. waren nur zwei Highlights, die am Samstagabend rund 1500 Besucher in den Moselort lockten.

„Für unseren Ort bedeutet das Weinfest ein kollektives und tolles Gemeinschaftsereignis. Seit vier Generationen sind die Mehringer jedes Jahr ehrenamtlich dabei, dieses Fest auf die Beine zu stellen. Das hat wirklich den ganzen Ort über Generationen hinweg geprägt“, beschreibt Gabi Olinger als Vorsitzende der Vereinigung Mehringer Winzerfest die Bedeutung des ältesten Weinfestes der Mittelmosel.

Zum 90-jährigen Jubiläum haben sich die Organisatoren so einiges einfallen lassen. Rund eineinhalb Jahre haben die Vorbereitungen zum Jubiläumsfest gedauert, an denen 14 Ortsvereine beteiligt waren. Für viele der Ehrenamtlichen war es das erste Mal, das sie bei so einer großen Veranstaltung mitgewirkt haben. Gabi Olinger zeigte sich auch sichtlich erleichtert darüber, das das Zusammenspiel aller Beteiligten so gut funktionierte: „ Ich freue mich einfach darüber, das wir alles so gut hinbekommen haben. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause war vieles nicht einfach gewesen. Wir haben ganz viele Ehrenamtler, die das, was sie in diesem Jahr machen, zum ersten Mal machen. Angefangen von der Dirigentin über die Leitung des Winzerchors bis hin zu vielen Mitgliedern des Festausschusses“.

Großes Programm Herausgekommen ist ein viertägiges, abwechslungsreiches Programm mit unterhaltsamen Musik- und Showeinlagen und einem vielfältigen Rahmenprogramm mit geführter Mountainbike-Tour und Wanderungen. Aber auch das beliebte Winzerfestspiel unter dem Motto „90 Jahre – So ein Fest“ war in diesem Jahr etwas Besonderes. Die Winzerkapelle „Original Moselländer“, die Winzertanzgruppe, der Winzerchor und viele Solisten sorgten für einen traditionellen und ganz sicher einzigartigen Abend an der Mittelmosel. So präsentierten die Winzer einen generationenübergreifenden Tanz, der zum ersten Mal 1935 getanzt wurde. Aber auch die Moderatoren des Abends sorgten mit ihrer humorvollen Art für viele heitere Momente.

Die Weinkönigin Der Höhepunkt des Abends war dann ohne Zweifel die Krönung der neuen Weinkönigin Lisa I. „Ohne Winzerfest gibt es eben auch keine Weinkönigin“, unterstreicht Gabi Olinger die Bedeutung der Traditionsveranstaltung. Doch bevor die Krönungszeremonie stattfinden konnte, wurden die Weinmajestäten erst einmal von einem impulsaten Festumzug von ihren heimischen Weingütern abgeholt und zur Festhalle begleitet. Eine Lektion, bei der die neue Weinkönigin Lisa I. schon mal das Winken üben konnte, denn zahlreiche Mehringer standen auf dem Weg durch den Ort Spalier.

Für die amtierende Weinkönigin Hannah II. war es coronabedingt eine ungewöhnlich lange Amtszeit gewesen. Sie war ganze 1098 Tage im Amt. „Wer von uns hätte einmal gedacht, das es in Mehring vorkommt, das eine Weinkönigin ganze drei Jahre im Amt ist? Ich glaube, damit hat niemand gerechnet und ich am allerwenigsten“, verrät Hannah II. in ihrer Abschiedsrede.

Pandemiebedingt konnten in den vergangenden Jahren viele Weinfeste nicht stattfinden. Die wenigen Weinwochenenden in den Jahren 2020 und 2021 waren dann auch mit die Highlights ihrer Amtszeit, verriet Hannah II. „Hier konnte ich endlich mit Weinfreunden aus nah und fern in Kontakt kommen und mit einem guten Glas Mehringer Wein gemeinsam anstoßen. Nach zwei Sommern, in denen Krone und Kleid nur sehr selten zum Einsatz kamen, schenkte mir der Sommer 2022 viele schöne Stunden, in denen ich als Mehringer Weinkönigin unterwegs sein durfte. Jede einzelne Krönung, jede Weinprobe und jeder Festumzug wird mir immer in guter Erinnerung bleiben“.

Mehring hat eine neue Weinkönigin: Hier setzt Hannah II. ihrer Nachfolgerin Lisa I. nach drei Jahren Amtszeit die Krone auf. Foto: Andreas Sommer