Komfort für Pendler : Bis zu 692 Sitzplätze – So sehen die neuen Züge in Luxemburg aus

Am Freitag, 6. Januar, hat die luxemburgische Bahngesellschaft CFL den ersten neuen Triebwagen Coradia Stream High Capacity in Empfang genommen. Insgesamt hat sie 400 Millionen Euro in 34 dieser Fahrzeuge investiert. Foto: CFL/Petz Flammang

Luxemburg 400 Millionen Euro investiert Luxemburg in 34 neue Züge. So will das Land noch mehr Platz für Passagiere im öffentlichen Nahverkehrsnetz schaffen. Was hinter dem Großprojekt steckt und ob sie auch in Deutschland unterwegs sein werden.

Wer am Freitag am luxemburgischen Hauptbahnhof unterwegs war, hat vielleicht schon einen ersten Blick auf den künftigen Star im Nahverkehr von Luxemburg erhascht. Ein nagelneuer rot-grauer Doppelstockzug mit der Nummer 2403 stand da erstmals auf luxemburgischen Schienen. Es handelt sich um den Triebwagen Coradia Stream High Capacity, ein Fahrzeug, das künftig häufiger auf den Gleisen im Nachbarland zu sehen sein wird – zumindest, wenn es nach den Plänen der Regierung und der luxemburgischen Bahngesellschaft CFL geht.

Und diese Pläne sehen vor, bis 2026 die Anzahl der Sitze im öffentlichen Nahverkehr um 46 Prozent zu erhöhen. Um das zu schaffen, will die CFL nach und nach von 2023 bis 2025 insgesamt 34 neue Coradia Triebwagen dieses Typs einsetzen. Bestellt hat sie die Züge für insgesamt 400 Millionen Euro bei der französischen Firma Alstom. Für die CFL sei das eine Rekordinvestition, heißt es in einer Pressemitteilung.

Info Das Unternehmen Alstom (itz) Seit der Fusion mit der kanadischen Firma Bombardier Transportation (BT) im Januar 2021 gilt Alstom als zweitgrößtes Unternehmen für Bahntechnik weltweit. Bis 2006 war der französische Staat Hauptaktionär. Das Bauunternehmen Bouygues war bis zur Verschmelzung mit BT größter Aktionär. Inzwischen hält den größten Anteil mit 17,8 Prozent des Kapitals die kanadische Rentenversicherung „Caisse de dépôt et placement du Québec“.

Insgesamt bieten die 82 Meter langen, dreiteiligen Züge 334 Sitzplätze und Raum für zwölf Fahrräder. Die 160 Meter langen sechsteiligen Varianten haben sogar 692 Sitze und ausreichend Platz für 24 Räder. W-LAN, Steckdosen und USB-Eingänge an jedem Sitzplatz sollen für weiteren Komfort sorgen, der Berufspendlern das Leben angenehmer macht.

Den ersten Coradia Stream HC hat der luxemburgische Minister für Mobilität, François Bausch, am Freitag zusammen mit Vertretern der CFL in Empfang genommen. Dieses Fahrzeug soll nun in mehreren Stufen auf den Eisenbahnstrecken Luxemburgs getestet werden. Wenn die Tests ergeben, dass die Triebwagen praxistauglich sind, werden nach und nach weitere in Betrieb genommen.

Neue Züge zunächst in Luxemburg, Belgien und Frankreich zugelassen

Laut CFL ist auch die europäische Zulassung der Züge in mehreren Stufen geplant. Die deutschen Grenzpendler profitieren davon offenbar jedoch zunächst nicht. In der CFL-Pressemitteilung über die neuen Triebwagen ist nur die Rede davon, dass die Züge durch die Europäische Eisenbahnagentur in drei Ländern genehmigt werden sollen: Luxemburg, Belgien und Frankreich. Um diese Zulassung zu erhalten, seien bereits Tests in Belgien gemacht worden. Bis Mitte Februar liefen die Tests in Frankreich. So stelle die CFL sicher, dass die Züge die Sicherheitsanforderungen erfüllten. Mit weiteren Tests, die zunächst nachts und dann tagsüber unter normalen Verkehrsbedingungen geplant sind, will die CFL sicherstellen, dass die Züge grenzüberschreitend funktionieren.

Prinzipiell ist der Corradia Stream High Capacity auch fürs deutsche Schienennetz geeignet. Das Land Baden-Württemberg investiert beispielsweise 2,5 Milliarden Euro in 130 der Alstom-Triebwagen. Die Wartung über 30 Jahre ist bei dem Auftrag inklusive. Das hat der Konzern im Mai 2022 bekannt gemacht. Damals hieß es in einer Pressemitteilung, dass die Doppelstockfahrzeuge im Großraum Stuttgart auf den Strecken in Richtung Karlsruhe, Pforzheim, Heilbronn sowie in weiteren Städten eingesetzt werden sollen. Auch auf dem Expressnetz Bremen-Niedersachsen sowie im Rhein-Main-Gebiet sollen künftig einige dieser Züge eingesetzt werden.

Neue Züge aktuell nicht in Trier geplant