Verkehr : Neuer Ampelblitzer in der Luxemburger Straße aufgestellt (Fotos/Video)

Trier An der Kreuzung zwischen der Luxemburger Straße und der Niederkircher Straße wurde ein neuer Ampelblitzer installiert. Die Messsäule ist eine von sechs neuen Blitzanlagen in Trier.

Ampelblitzer in Trier: An diesen Standorten befinden sie sich

Neben dem Blitzer in der Luxemburger Straße stehen inzwischen vier weiter Ampelblitzer in Trier: An der Kreuzung Katharinenufer/Ausoniusstraße, an der Kreuzung Wasserweg/Schöndorfer Straße, an der Kaiserstraße Einmündung Hindeburgstraße und am Pacelliufer Einmündung Hohenzollernstraße. Am Pacelliufer ist stadteinwärts zudem ein weiterer Blitzer geplant.