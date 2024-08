Nun der 8. im Stadtgebiet Neuer Ampelblitzer in der Zurmaiener Straße in Trier installiert

Die Bauarbeiten für den neuen Blitzer an der Zurmaiener Straße/A602 schreiten planmäßig voran. Nach der Verlegung der Zuleitungen in der vergangenen Woche und der Fertigstellung des Fundaments durch eine Fachfirma wurde heute in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der neue Blitzer installiert. Dieser soll den Verkehr von der A602 in Richtung Stadt überwachen und sowohl Geschwindigkeitsüberschreitungen als auch Rotlichtverstöße erfassen.