Innenstadt Trier : Warum ein City-Manager die Trierer Innenstadt retten soll

Problembereich Simeonstraße. In der Innenstadt von Trier gibt es nicht nur diese Herausforderung. Aufgabe eines City-Managers wäre es, alle positiven Initiativen zusammenzuführen und Akzente zu setzen. Foto: TV/Rainer Neubert

Trier Grüne, SPD und FDP stellen im Stadtrat Trier den Antrag für einen professionellen Kümmerer für die Innenstadt. Kommt es jetzt zu einem Déjà-vu? Erinnerungen an drei gescheiterte Versuche.

Für die Stadtratssitzung am 1. Februar haben sie den gemeinsamen Antrag „Kümmer für die Innenstadt“ gestellt. Initiator dafür dürfte FDP-Fraktionsvorsitzender Tobias Schneider sein, der im vergangenen Jahr schon einmal den Antrag für einen City-Manager auf die Tagesordnung setzen ließ, diesen aber wieder zurückzog. Beim neuen Anlauf haben Richard Leukefeld, Sprecher für Einzelhandel und Innenstadtentwicklung der Grünen, sowie Isabell Juchem, SPD-Sprecherin für Wirtschaft und Digitalisierung, mit unterzeichnet.

„Die Stadt Trier führt das City-Management als eigenen Aufgabenbereich in der Zuständigkeit des Dezernats V ein“, lautet der Antragstext. „Zeitnah soll hierfür zunächst eine Personalstelle geschaffen werden. Diese soll künftig als operative Schnittstelle und Ansprechpartner für Bürger, Handel und Stadtverwaltung in Bezug auf alle die Innenstadt betreffenden Themen agieren.“

Die drei Fraktionen verweisen auf zahlreiche Städte weltweit, die den Problemen für ihre Zentren infolge der Corona-Pandemie und der Zunahme des Online-Handels mit der Stärkung des City-Managements begegnen. „Zentrales Element ist dabei in der Regel die Stelle eines City-Managers/einer City-Managerin.“ Finanziert werden soll die neue Stelle nach Meinung der drei Fraktionen aus Fördermitteln für die Innenstadtentwicklung. Je nach Aufgabenzuschnitt sei die Anbindung an verschiedene Förderprogramme denkbar.

Bereits jetzt gibt es mehrere Initiativen zur Stärkung der Trierer Innenstadt. Millionenschwere Fördersummen sind von Bund und Land zugesagt. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) setzt ebenso Akzente wie die City-Initiative Trier. Innenstadtdezernent Ralf Britten will bei der Entwicklung eines Leitbilds für die Innenstadt möglichst alle Triererinnen und Trierer beteiligen. Wenn das erarbeitet sei, so ließ er vor einigen Wochen am Rande einer Veranstaltung wissen, halte er auch einen City-Manager für sinnvoll.