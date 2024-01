Männerpflege Immer mehr Barbershops in der Region Trier

Trier · In der Region haben in den vergangenen Jahren viele Barbershops eröffnet - jüngst auch in der Trierer Innenstadt. Anlass für einen Blick auf die „Friseurstadt“ und den Vergleich mit traditionellen Betrieben.

22.01.2024 , 11:52 Uhr

Der Inhaber und Barbier Dean-Alexandru Tomici hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kunden ein besonders entspannendes Erlebnis zu bieten. Foto: TV/Chiara Kirscher

Von Chiara Kirschner

Beim Betreten des Salons fällt die detailreiche Gestaltung im Atelier de Barbier sofort ins Auge. Rustikale hölzerne Möbel vor grünen Wänden, historische Zeitungsausschnitte an den Decken und alte Klaviere als Tische vor den Barberstühlen machen es sicherlich zu einem eher besonderen und auch hochwertigen Barbershop in der Region.