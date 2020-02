Verkehr : Neuer Bauabschnitt der Eltzstraße in Trier

Neuer Bauabschnitt der Eltzstraße in Trier

Teilsperrung Eltzstraße in Trier-Pfalzel K. Foto: TV/Schramm, Johannes

Trier-Pfalzel Bei der Sanierung der Eltzstraße in Pfalzel beginnt am Montag, 3. Februar, der nächste Bauabschnitt. Hierfür wird die Straße auf der Seite des Netto-Supermarkts halb gesperrt.

Der Parkplatz und die Gewerbebetriebe auf dieser Straßenseite sind weiterhin erreichbar. Gesperrt wird hingegen die Ein- und Ausfahrt in die Rothildisstraße, die zur Sackgasse wird. Die Einfahrt in die Rothildisstraße ist durch die Freiherr-vom-Stein-Straße möglich. Die Arbeiten in dem Bauabschnitt, der sich vom Ende des vorigen Bauabschnitts bis kurz vor den Bahnübergang erstreckt, werden voraussichtlich bis Sommer andauern.