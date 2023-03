Der neue Baudezernent hat unterschrieben : Oberbürgermeister Wolfram Leibe vereidigt Thilo Becker

Trier Thilo Becker hat die Ernennungsurkunde unterschrieben. Er wird ab Mai als neuer Bau- und Verkehrsdezernent die Nachfolge von Andreas Ludwig antreten.

Thilo Becker ist am Dienstagabend im Rahmen der Sitzung des Stadtrats Trier von Oberbürgermeister Wolfram Leibe zum neuen hauptamtlichen Beigeordneten ernannt worden. Der 39-Jährige tritt am 1. Mai die Nachfolge von Bau- und Verkehrsdezernent Andreas Ludwig (CDU) an, der nicht mehr für das Amt kandidiert hatte.