Verkehr : Neuer Blitzer-Anhänger wird in Trier getestet

Trier Nach der Ankündigung am Montag, einen mobilen Blitzer-Anhänger in Trier testen zu wollen, scheint er nun im Probe-Einsatz zu sein.

Am Montag hatte die Stadt Trier angekündigt, einen mobilen Blitzer-Anhänger im Stadtgebiet testen zu wollen. Am Donnerstag wurde der Anhänger an verschiedenen Stellen gesichtet – umgeben von Mitarbeitern des Ordnungsamts, die offenbar diverse Standorte testen wollten. So fiel der Blitzer-Anhänger zunächst Autofahrern in der Nähe des Moselstadions auf, wenig später war das Gerät am Messepark zu sehen. Ob der mobile Blitzer-Anhänger allerdings auch wirklich schon geblitzt hat, ist nicht klar. Das Presseamt der Stadt Trier war am späten Nachmittag telefonisch nicht zu erreichen.