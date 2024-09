Eröffnung am Donnerstag Ein erster Blick: So sieht’s im neuen Edeka Supermarkt in Heiligkreuz aus (Fotos)

„So einen Edeka bauen ist eigentlich wie Kinderkriegen“, sagt Luis Sanktjohanser. „Nur, dass das Geschrei schon vorher groß ist.“ Diesen lockeren Spruch sagt der Projektleiter für den neuen Edeka in Trier-Heiligkreuz in einem der Videos aus der Reihe „Das Heiligkreuzer Sommermärchen“, die in den sozialen Medien zu sehen sind. Dort wird auf unterhaltsame Weise über die Arbeiten auf dem Gelände an der Straßburger Allee berichtet. Die Spots vermitteln den Eindruck, dass mit einer Eröffnung irgendwann im Jahr 2028 zu rechnen ist. Doch weit gefehlt. Laut Sanktjohanser steht der Eröffnungstermin: Donnerstag, 12. September, 7 Uhr.