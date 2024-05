Ende des Verkehrschaos? Neuer Einbahnring in Trier-Euren – Besser, aber noch nicht perfekt

Das Verkehrschaos in Euren hat endlich ein Ende. Jahre lang wurde in dem Stadtteil für eine neue Verkehrsregelung gekämpft. Jahrzehntelang lief der Verkehr auf der Eligius-, der Burgmühlenstraße und der St.-Helena-Straße in beide Richtungen – zum Leidwesen der Anwohner. Durch die schmale Bauweise der Straßen und der am Rand geparkten Autos der Einwohner wurde es eng. Zu eng.