Vereine : Hallenboden aus Jute und Sand schont die Umwelt

Trier Mitglieder und Förderer des Reitvereins Trier ermöglichen durch Spenden und Arbeitseinsatz ein innovatives Geläuf am Trimmelter Hof. Dabei kommt ein spezielles Verfahren zum Tragen.

Der älteste Reitverein Triers wurde 1952 offiziell gegründet. Seine Anfänge reichen jedoch noch weiter zurück. Auch sein Domizil hat er im Laufe der Jahre gewechselt – seit 1963 ist er im Trimmelter Hof 1 in Olewig beheimatet. Heute zählt er 215 Mitglieder. Reitsport wird bei ihm sowohl als Freizeit- als auch als leistungsorientierter Turniersport betrieben. Zu seinem Programm zählen Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene, Kinderreiten, Therapeutisches Reiten sowie das Ausrichten von Turnierveranstaltungen auf der Anlage. Interessierte können unter www.reitverein-trier.de die Homepage des Vereins aufrufen.

Sonja Kirsch: „Uns war wichtig, dass unser neuer Boden nicht mit Kunststoff versetzt ist. Jute ist ein neues Material auf dem Markt, das wir im Sinne der Nachhaltigkeit testen.“ Angelika Herber merkt an: „Unseres Wissens nach sind wir aus der Region die Ersten.“ Überzeugt habe sie außerdem, dass der nachwachsende Rohstoff Feuchtigkeit gut speichert, eine bessere Federung bietet und somit auch gelenkschonender für die Pferde ist. Das Material hat der Reitverein von einem der wenigen Lieferanten bezogen, und zwar aus Nordrhein-Westfalen.

„Als wir unsere Mitglieder dazu aufgerufen haben mitanzupacken, war das für viele selbstverständlich“, erzählt Angelika Herber stolz. Am Ende haben sich 25 Helfer aller Altersgruppen zusammengefunden, die Jüngste unter ihnen ist die neunjährige Eva.

In einer ersten Phase musste der alte, spezielle Reitsand durch neuen ausgetauscht und eine Woche liegengelassen werden. Danach pflückten die Mitglieder die in Säcken komprimierte Jute auseinander und halfen dabei, sie in der ganzen Halle zu verteilen, zu fräsen und dem Sand unterzuarbeiten.