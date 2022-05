Nachhaltigkeit : Triers Wasserspender sind zurück aus der Winterpause – Neuer Spender am Kornmarkt

Der neue, kostenlose Wasserspender am Trierer Kornmarkt. Foto: Stadt Trier/Stadt Trier/Presseamt

Trier Mit dem neuen Wasserspender am Kornmarkt kann man sich in der Trierer Innenstadt ab sofort an vier Stellen kostenlos erfrischen. Wie teuer die Spender sind und woher das Geld dafür kommt.