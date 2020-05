Religionen : Katholische Fakultät Trier beschäftigt sich mit dem Islam

Trier (red) Die Theologische Fakultät Trier hat einen neuen Lehrstuhl „Abrahamitische Religionen mit Schwerpunkt Islam und interreligiöser Dialog“ eingerichtet. Inhaber ist Dr. Dennis Halft, der seit Beginn des Sommersemesters in Trier forscht und lehrt.

Dennis Halft (38) ist Islamwissenschaftler und katholischer Theologe. Er gehört der katholischen Ordensgemeinschaft der Dominikaner an. In seiner Doktorarbeit setzte er sich mit der Beziehungsgeschichte von Christen und schi­itischen Muslimen auseinander. Derzeit forscht Halft zu einer jüdischen Perspektive auf den interreligiösen Dialog nach dem Holocaust. Seine Studien führten ihn unter anderem nach Syrien, Ägypten und in den Iran sowie zuletzt an die Hebräische Universität Jerusalem.