Kultur ohne Einschränkungen Lift im Trierer Brunnenhof ermöglicht mehr Barrierefreiheit

Mit seiner Lage inmitten der Innenstadt stellt der Brunnenhof einen zentralen und atmosphärischen Ort auch für Open-Air-Veranstaltungen dar. Nun wurde dort ein neuer Plattformlift im Auftrag der Stadt Trier eingerichtet. Während der Brunnenhof zuvor bereits zu Teilen barrierefrei erreichbar war, ermöglicht der Lift nun auch einen einfachen Zugang zu den barrierefreien Toiletten. Diese befinden sich auf dem Simeonstiftplatz, welcher auf direktem Weg vom Brunnenhof aus nur über eine Treppe erreichbar ist. Oberbürgermeister Wolfram Leibe äußert sich erfreut über die Neuinstallation: „Der Lift im Brunnenhof ist ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion und Teilhabe am Stadtgeschehen und kulturellen Leben in Trier. Wir wollen sicherstellen, dass Besucherinnen und Besucher die gleichen Möglichkeiten haben, sich an diesem Ort und auch den dort stattfindenden Veranstaltungen zu erfreuen.“