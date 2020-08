Wohnen : Was Wohnungen in Trier kosten

Was Wohnungen in Trier kosten

(red) Mieter von rund 7000 zufällig ausgewählten Wohnungen im Stadtgebiet erhalten zur Vorbereitung des neuen Mietspiegels 2021 per Post einen Fragebogen. Dabei geht es um Größe, Alter, Ausstattung, energetische Qualität und Mietpreis von Trierer Mietwohnungen.

Die befragten Haushalte wurden per Zufallsverfahren ausgewählt. Die Teilnahme ist freiwillig, sie läuft voraussichtlich bis Ende September. Das Bochumer Forschungsinstitut InWIS wertet die Antworten vollständig anonymisiert statistisch aus. Der beratend tätige Arbeitskreis Mietspiegel ist in den Prozess eingebunden, um das Institut bei der Auswertung in einem transparenten Verfahren zu begleiten und zu unterstützen. Angeschriebene Mieter können Fragen an das InWIS-Institut per E-Mail mietspiegel.trier@inwis.de sowie über eine kostenlose-Hotline 0800/5700200 stellen.