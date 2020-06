Schmit-Z-Initiative : Neuer Queergarten lockt viele Besucher in den Trierer Palastgarten

Neuer Queergarten lockt viele Besucher in den Trierer Palastgarten

Trier Der vom Verein Schmit-Z initiierte Queergarten in Trier hat seine Pforten geöffnet und verspricht mit einem gelungenen Auftakt viele schöne Tage im Palastgarten.

Das Wetter meint es gut mit dem Schmit-Z-Team: Pünktlich zur Eröffnung des Queergartens an Fronleichnam um 15 Uhr kämpft sich die Sonne durch die graue Wolkendecke und lockt zahlreiche Gäste in den neuen Biergarten am Kurfürstlichen Palais.