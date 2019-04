1200 Sänger verwandeln am Samstag die Fußgängerzone in eine Open-Air-Bühne. Offenes Singen um 13.15 Uhr. (red)

(red) Von Klassik über Gospel bis hin zu Jazz: Am Samstag, 27. April, wird die Erfolgsgeschichte der Trierer Chormeile weitergeschrieben. Dann laden der Kreis-Chorverband Trier-Stadt und die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) bereits zum 12. Mal in die Fußgängerzone ein, die von insgesamt 41 Chören und 1100 Sängerinnen und Sängern in eine bunte, fröhliche und vor allem musikalische Flaniermeile verwandelt wird.

An zwölf Standorten versammeln sich die angemeldeten Chöre, um mit ihrem Programm die Vorbeigehenden zu begeistern. Auch in diesem Jahr ist der Radius der anreisenden Gesangsformationen groß: Sie kommen aus Trier und der Region, aus Rheinland-Pfalz, Hessen, dem Saarland und Luxemburg. Miriam Druckenmüller von der ttm, die das Gesangsevent mitorganisiert, freut sich über diese Vielfalt. „Die musikalische Bandbreite reicht vom klassischen Liedgut über Gospel, Shanty, Musical, Operette und geistlicher Musik bis hin zu Pop, Rock, Blues und Jazz.“ Sogar der Jugendchor des Theaters Trier wird in diesem Jahr mit dabei sein. Er präsentiert aus dem Programm „Cats for Kids“, das am 3. Mai im Theater Trier seine Premiere feiert.

Weitere Höhepunkte des Tages sind das Offene Singen mit der Liedertafel Irsch/Saar um 13.15 Uhr und das große Abschluss-Singen mit den Chören Chorina und Jung&Alt um 18.30 Uhr, jeweils auf dem Kornmarkt. „Eigentlich warten Höhepunkte aber an jedem der zwölf Standorte“, ist Druckenmüller begeistert. Sie verspricht: „Auch erfahrene Chormeilen-Gänger können sich schließlich auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen.“ Über die Hälfte aller auftretenden Chöre sind in diesem Jahr neu dabei. „Das ist wirklich gelebte Kultur mit einer großen Bürgerbeteiligung. Und die gute Laune gibt es garantiert dazu.“

Los geht es am 27. April um 11 Uhr. Das gesamte Programm der Chormeile ist kostenlos. Am Tag der Veranstaltung gibt es alle Infos zu den Chören und dem Programm am Info-Point auf dem Kornmarkt.