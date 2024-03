Nach fünf Jahren der Planung Lang ersehnter Rewe-Markt öffnet endlich seine Türen – und punktet durch regionales Konzept

Welschbillig · In Welschbillig hat am Donnerstag ein neuer Rewe-Einkaufsmarkt der Familie Pojanow eröffnet. Warum dieser moderne Markt für die Region etwas Besonderes ist und was die Anwohner zur neuen Einkaufsmöglichkeit sagen.

01.03.2024 , 11:56 Uhr

Link zur Paywall So war die Eröffnung des neues Rewe-Marktes in Welschbillig 19 Bilder Foto: Andreas Sommer

Von Andreas Sommer