Einzelhandel in Trier Neuer Rewe-Supermarkt in Kürenz hat eröffnet (Fotos)

Mit 100 geladenen Gästen – Lieferanten, Baufirmen und vielen Vertretern der Rewe-Gruppe – hat Tim Schirra am Mittwoch seinen neuen Rewe-Markt in der Schönbornstraße/Ecke Güterstraße eröffnet. In rund 15-monatiger Bauzeit erstand auf dem von der Trierer Firma Triwo erschlossenen neuen Areal ein Supermarkt mit 1900 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem Sortiment von rund 25.000 Artikeln. Für Tim Schirra ist es der dritte Rewe-Markt nach dem Trierer Wasserweg und in Föhren, und bei der Eröffnungsveranstaltung kündigte der 37-Jährige an: „Das war nicht meine letzte Expansion.“