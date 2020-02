Treffen : Neuer Stammtisch des Post-Sportvereins Trier

Trier Der Post-Sportverein Trier (PST) bietet nicht nur Sport, sondern auch einen neuen Stammtisch.

Wer nicht mehr am Berufsleben teilnimmt und Interesse hat, sich mit Gleichgesinnten in netter Umgebung bei Kaffee und Spielen zu treffen, kann an dem geselligen Nachmittag teilnehmen. Gegründet aus der Skat-Abteilung bietet der Stammtisch verschiedene Angebote wie Spiele (zum Beispiel Skat, Rommé, Uno, Kniffel oder Mensch ärgere dich nicht), gemeinschaftliches Beisammensein und Gesprächsrunden, kleine Ausflüge und Besichtigungen und vieles mehr.