Universität Trier : Neuer Studienführer für Gasthörer liegt vor

Trier/Saarburg (red) Die Universität Trier startet erneut digital in das Sommersemester 2021. Auch alle Veranstaltungen im Gasthörer-Programm und offenen Angebote werden wieder digital stattfinden.

Wer sich vorab gern zur Gasthörerschaft und dem Programm informieren möchte, kann die digitale Informationsveranstaltung wahrnehmen. Am heutigen Freitag, 19. März, werden von 10 bis 11 Uhr allgemeine Informationen, Modalitäten und Besonderheiten für das Sommersemester 2021 erklärt. Es wird gebeten, sich vorab per Mail anzumelden.

Für den Gasthörer-Status sind eine Anmeldung und eine Gebühr erforderlich. Kostenfrei sind in der Regel die offenen Angebote. Dazu zählen die beliebten Montagsvorträge, in denen Wissenschaftler von ihren aktuellen Forschungsthemen berichten. Im kommenden Wintersemester werden die Vorträge als Videoaufzeichnungen zur Verfügung gestellt.

Erstmals eingeschriebene Gasthörer können in einer Einführungsveranstaltung zum Beginn der Vorlesungszeit am 6. April von 13 bis 14.30 Uhr ihre Fragen rund um den Campus der Generationen stellen. In der Veranstaltung wird insbesondere auf den digitalen Zugang und die EDV-Nutzung eingegangen. Eine Voranmeldung per Mail ist hierfür bis zum 2. April erforderlich.