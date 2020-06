Bildung : Neuer Studiengang Weinbau und Oenologie

Neustadt/Trier Ab September wird am Weincampus Neustadt ein neuer Studiengang an den Start gehen: Der duale Masterstudiengang Weinbau und Oenologie (Franco-Allemand Viticulture et Oenologie, kurz FAVO). Das Angebot ist ein gemeinsames Projekt der Partnerhochschulen Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und der Université de Haute-Alsace in Colmar.



Es richtet sich an Bachelor-Absolventen aus den Bereichen Weinbau und Oenologie, Agrarwissenschaften sowie Natur- und Ingenieurwissenschaften.

Es werden keine Studiengebühren erhoben. Das Studiensemester der deutschen Studierenden in Colmar wird außerdem durch ein Erasmus-Stipendium gefördert. Das Studium gliedert sich in Präsenz- und Praxisphasen in Weinbaubetrieben.